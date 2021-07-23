ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

يسعى مسؤولو الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية استعدادا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية باليابان.





ضياء السيد يوصي الأهلي بضم شادي حسين





كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل القلعة الحمراء.





وأوضح المصدر أن ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا والمعروف طالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع شادي حسين جناح سيراميكا، في الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابع المصدر موضحا أن ضياء السيد أكد لمسؤولي القلعة الحمراء أن اللاعب لديه إمكانات جيدة للغاية ويُجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، فضلاً عن أنه لاعب ملتزم ولا يفتعل أية أزمات.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حصد لقب دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "محمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.