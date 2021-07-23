Advertisements

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يسعى مسؤولو الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية استعدادا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية باليابان.

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم شادي حسين 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا والمعروف طالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع شادي حسين جناح سيراميكا، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابع المصدر موضحا أن ضياء السيد أكد لمسؤولي القلعة الحمراء أن اللاعب لديه إمكانات جيدة  للغاية ويُجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، فضلاً عن أنه لاعب ملتزم ولا يفتعل أية أزمات.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حصد لقب دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "محمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضياء السيد الاهلي الأهلي على رحيل الأهلي ضد كايزر تشيفز

أخبار تهمك

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ حوالي 6 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

نجم الأهلي يبحث الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب موسيماني

بالأسماء.. تحديد قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأهلي يرفض عرضا من جالطة سراي لضم نجم الفريق

حسين الشحات يتلقى عرضا إمارتيا للرحيل عن الأهلي واللاعب يوافق

الكشف عن تطورات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:28 م

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

11:01 م

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

11:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

07:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان