الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

أبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بملف التدعيمات المطلوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ووضع المدير الفني، تدعيم مركز المهاجم على رأس أولوياته التعاقدية، في ظل تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن، واقتراب الثنائي من الرحيل.





وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع الموزيمبيقي ميكيوسيني لاعب سيمبا التنزاني، بالصيف الجاري.





وكان الأهلي قد حسم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادي النجوم ومنتخب مصر الأوليمبي، وسيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة بعد نهاية مشوار منتخب مصر في الأولمبياد.





وحقق المارد الأحمر مؤخرًا لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية دون رد.



