تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي









يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإنه يوجد العديد من اللاعبين الذين يفكر نادي برشلونة في بيعهم هذا الصيف لتمويل صفقات أخرى أو توفير نفقات مالية للنادي.





وكشفت التقارير أن أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني هم مارتين برايثويت وأنطوان جريزمان مهاجما الفريق، والمدافع صامويل أومتيتي وبيانيتش.





كما أن جوردي ألبا ظهير الفريق، مرشح للرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، ولكن في حالة توفير بديل مناسب له.



