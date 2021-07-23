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الكشف عن اسم مدرب منتخب روسيا الجديد

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين فاليري كاربن مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لستانيسلاف تشيرتشيسوف.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الروسي لكرة القدم إن كاربن، المدير الفني لفريق روستوف، وقع على عقد حتى 31 ديسمبر 2021 مع إمكانية تمديد العقد مرة أخرى.

وخلال الستة أشهر المقبلة، سيجمع المدرب بين عمله مع المنتخب الوطني وناديه.

وذكر ذات المصدر أن كاربن سيوقع على العقد الجديد يوم الاثنين المقبل، بعدما تم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد.

وكان الاتحاد الروسي فك ارتباطه بتشيرتشيسوف، الذي تولى تدريب المنتخب الروسي لخمسة أعوام، يوم 8 يوليو الجاري.

ولم يعبر المنتخب الروسي دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا الأخيرة. وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أداء المنتخب الضعيف في تلك البطولة.

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