يسرا تكشف علاقتها بدلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم

كشفت الفنانة يسرا عن علاقتها بالفنانة دلال عبد العزيز والفنان الراحل سمير غانم، قائلة: "العلاقة ما بينا كانت علاقة صداقة قوية".



وأضافت "يسرا" خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "دلال دي حبيبتي، وسمير كان بيحكيلي عنها قبل ما يتجوزها، كان بيقولي فيه واحدة بتقولي هتجوزك يا سمير وكنت بقوله بذمتك".



وتابعت: "العلاقة بين دلال وسمير مكنتش علاقة زوج وزوجة فقط، ولكن كانت علاقة فيها صحوبية وجدعنة وشهامة، دلال كانت كل يوم بتجيلي لما كانت والدتي تعبانة هي وإلهام وميرفت وبوسي شلبي، وهي دي الصداقة القوية محدش يقدر يخترقها ولا يكسرها، واللي بيني وبينهم كبير أي أكثر من توقعات أي حد".



