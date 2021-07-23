إنذار رسمي إلى نقيب الموسيقيين لشطب إيمان البحر دوريش من جداول النقابة

أرسل أيمن محفوظ المحامي إنذارا لنقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر لشطب إيمان البحر دوريش من جداول النقابة.





وبدأ محفوظ انذاره للموسيقين بأنه بعد التصريحات التي أدلى بها إيمان البحردرويش والتي وصفتها نقابة المهن الموسيقية ذاتها بأنها أفعال مشينة تحط من قدر أي فنان، وما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم الرصينة والقويمة.





وتلك التصريحات التي أطلقها إيمان البحر تعد هدامة وتغريد خارج السرب في وقت عصيب من حياة المصريين واعتبرها خيانة وقت الأزمة.





وأضاف محفوظ بإنذاره أنه لا يوافق علي سياسه اليد المرتعشة للنقابة ويجب من تحويل الهارب الخائن إلى مجلس تأديب تمهيدا لشطبه نهائيا من نقابه الموسيقين.





واستدل المبلغ في بلاغة إلى نصوص الماده 6 من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 ولا ئحته الداخلية والتي تشترط لمن يكون عضوًا في نقابة المهن الموسيقية أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وطبقا لنص الماده 12 من ذات القانون تنتهي عضوية الموسيقي بالنقابة بصدور قرار تأديبي طبقًا لنظام تأديب الأعضاء، وعليه احترام قسم كرامة المهنة واحترام تقاليدها.





واستطرد "محفوظ" بإنذاره: أنه طبقا للمادة 60 وما تلاها من مواد من ذات القانون مع عـدم الإخلال بالحـق فـى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية، يؤاخذ تأديبياً كل عضو يخالف واجباته أو يـخـرج على مقتضى الواجب في مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتي عملا يتنافى مع آدابه، متابعًا: إنه على إيمان البحر درويش الالتزام بواجبات الفنان تجاه وطنه الملزمة بالقانون، وعلى عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة، ويجوز توقيع المجلس التأديبي عقوبة الشطب نهائيًا من جدول النقابة، مع حفظ حقوقه القانونية في توكيل محامي للدفاع عنه والطعن في القرار في المده المحددة قانونا.

واختتم المحامي إنذاره، بضروره إحالة إيمان البحر درويش إلى مجلس تأديب وتوقيع أقصي عقوبة إدارية بشطبه من سجل نقابة الموسيقين وتحويل الموضوع برمته إلى جهات التحقيق لمعاقبته جنائيًا عما صدر منه من تصريحات تبرأ منها جموع الفنانين وكل الشعب المصري واتخاذ اللازم قانونًا.