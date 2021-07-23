ثقافة أسوان تحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو





وأقام الفرع فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والذكرى ال ٦٩ لثورة يوليو ببلازا حديقة درة النيل بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام لمحافظة اسوان ونجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة اسوان، بدأت الفعاليات بعض لفرقة ابو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، قدمت الفرقة مجموعة من التبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدفوف.



أعقبها عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى وسحر أمير، قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى جماعى "موضات، ابن عروس"، أغنية "بتغنى لمين" مصطفى حمدى وعمر خالد، "ياحلو" هند ناصر، وقد لاقت العروض استحسان الجمهور.

حرصا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، على مشاركة المجتمع فى جميع المناسبات والاحتفالات، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالا فنيا بفرع ثقافة اسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس.