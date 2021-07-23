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بهذه الطريقة يروج حماقي لحفله بالسعودية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:43 م
منار داود
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روج النجم محمد حماقي لحفله المقبل المقرر إقامته في الدمام،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر حماقي صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل وعلق عليه قائلًا:"متحمس لرؤيتكم مرة ثانيه في 30 يوليو ستتوفر التذاكر للبيع ابتداءً من يوم غد 24 يوليو في تمام الساعة 7 مساءً".

يذكر أن الفنان محمد حماقي، أحيا حفل غنائي بثاني أيام عيد الفطر في الخبر بالسعودية، وذلك وسط آلاف الحضور الذي جعل الحفل ترفع لافتة كامل العدد.

وتألق حماقي، في الحفل بمجموعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثه وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح.

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