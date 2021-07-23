Advertisements

"العيد برجوعك عيدين".. بهذه الكلمات حماقي يهنئ شريهان على مسرحيتها الجديدة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements

نشر النجم حماقي بوستر مسرحية كوكو شانيل للفنانة الكبيرة شريهان،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبراً عن إعجابه الشديد بها.

علق"حماقي" علي الصورة قائلاً:"العيد مابيكملش غير لما نشوف الناس اللي بنحبهم،وأنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت علي كوكو شانيل كإنك مغبتيش وكإنك عمرك مانزلتي من علي خشبة المسرح طول عمرك نجمه كبيرة اوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطه ومنتهي السحر العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا انك رجعتي ومن فضلك اوي تغيبي عننا تاني وعايز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالميه".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها أسر ياسين، وهاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، إنتاج جمال العدل.

أخبار تهمك

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ ساعة و 13 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ ثلث ساعة

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:28 م

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

11:01 م

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

11:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

07:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان