"العيد برجوعك عيدين".. بهذه الكلمات حماقي يهنئ شريهان على مسرحيتها الجديدة





نشر النجم حماقي بوستر مسرحية كوكو شانيل للفنانة الكبيرة شريهان،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبراً عن إعجابه الشديد بها.





علق"حماقي" علي الصورة قائلاً:"العيد مابيكملش غير لما نشوف الناس اللي بنحبهم،وأنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت علي كوكو شانيل كإنك مغبتيش وكإنك عمرك مانزلتي من علي خشبة المسرح طول عمرك نجمه كبيرة اوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطه ومنتهي السحر العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا انك رجعتي ومن فضلك اوي تغيبي عننا تاني وعايز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالميه".



