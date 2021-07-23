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"بلاش ضغط".. هكذا ساند أحمد فلوكس المطرب إيمان البحر درويش
الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:47 م
منار داود
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نشر الفنان أحمد فلوكس صوره للفنان إيمان البحر درويش، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مؤيدًا وداعمًا له بعد ازمته مع نقابة الموسيقيين.
وعلق عليها قائلًا:"مطلوب من وزيرة الثقافة ونقيب الموسيقيين وأبناء جيل إيمان البحر درويش احتواء افعاله فهو في أشد الحاجة للدعم وواضح جدا مروره بحالة نفسية سيئة بلاش نضغط على الناس لحد ماتنفجر بلاش نولع فيهم عشان التريند والسير والايك كلنا بنغلط والراجل بعد آخر لقاء لي معه شهر رمضان الماضي كان واضح عليه جدا تأثره بمضاعفات ما مر به من أزمات صحيه يارب نفهم ويكون قلبنا فيه شئ من الرحمة كصحفيين وجمهور ومسئولين عن الثقافه والفن في هذا الوطن الكبير كلمه لوجه الله والإنسانية..منقول عن الصحفي مصطفي عمار وأنا مؤيد جداً لأن الفنان بعيد عن فنه وابداعه بيموت نفسيا".
وكانت المهن الموسيقية استنكرت ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.
وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.
وشددت نقابة المهن الموسيقية علي أن رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.
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