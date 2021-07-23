"بلاش ضغط".. هكذا ساند أحمد فلوكس المطرب إيمان البحر درويش





نشر الفنان أحمد فلوكس صوره للفنان إيمان البحر درويش، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مؤيدًا وداعمًا له بعد ازمته مع نقابة الموسيقيين.









وعلق عليها قائلًا:"مطلوب من وزيرة الثقافة ونقيب الموسيقيين وأبناء جيل إيمان البحر درويش احتواء افعاله فهو في أشد الحاجة للدعم وواضح جدا مروره بحالة نفسية سيئة بلاش نضغط على الناس لحد ماتنفجر بلاش نولع فيهم عشان التريند والسير والايك كلنا بنغلط والراجل بعد آخر لقاء لي معه شهر رمضان الماضي كان واضح عليه جدا تأثره بمضاعفات ما مر به من أزمات صحيه يارب نفهم ويكون قلبنا فيه شئ من الرحمة كصحفيين وجمهور ومسئولين عن الثقافه والفن في هذا الوطن الكبير كلمه لوجه الله والإنسانية..منقول عن الصحفي مصطفي عمار وأنا مؤيد جداً لأن الفنان بعيد عن فنه وابداعه بيموت نفسيا".









وكانت المهن الموسيقية استنكرت ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.

وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.



