Advertisements

"بلاش ضغط".. هكذا ساند أحمد فلوكس المطرب إيمان البحر درويش

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements

نشر الفنان أحمد فلوكس صوره للفنان إيمان البحر درويش، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مؤيدًا وداعمًا له بعد ازمته مع نقابة الموسيقيين.


وعلق عليها قائلًا:"مطلوب من وزيرة الثقافة ونقيب الموسيقيين وأبناء جيل إيمان البحر درويش احتواء افعاله فهو في أشد الحاجة للدعم وواضح جدا مروره بحالة نفسية سيئة بلاش نضغط على الناس لحد ماتنفجر بلاش نولع فيهم عشان التريند والسير والايك كلنا بنغلط والراجل بعد آخر لقاء لي معه شهر رمضان الماضي كان واضح عليه جدا تأثره بمضاعفات ما مر به من أزمات صحيه يارب نفهم ويكون قلبنا فيه شئ من الرحمة كصحفيين وجمهور ومسئولين عن الثقافه والفن في هذا الوطن الكبير كلمه لوجه الله والإنسانية..منقول عن الصحفي مصطفي عمار وأنا مؤيد جداً لأن الفنان بعيد عن فنه وابداعه بيموت نفسيا".


وكانت المهن الموسيقية استنكرت ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.
وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية علي أن رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح،  وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ 19 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 8 ساعات

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:28 م

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

11:01 م

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

11:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

10:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان