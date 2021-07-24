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في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو

السبت 24/يوليو/2021 - 04:22 ص
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
فتح الله رضوان
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شهدت بلازا درة النيل بعد تطويرها وتجميلها عروضًا لفرق الفنون الشعبية والكورالية بالتعاون مع مديرية الثقافة، في إطار احتفال محافظة أسوان بالعيد الـ 69 لثورة 23 يوليو، وسط حضور جماهيري كبير وفرحة الأهالي.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بفتح درة النيل أمام المواطنين والزائرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استضافة فرقة أبوسمبل للفنون الشعبية وفرقة كورال الأطفال لتقديم فقرات فنية وتراثية.

جاء ذلك بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان.

جدير بالذكر بأن بلازا درة النيل تأتي ضمن مشروع التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان والتي تشمل ميدان المحطة والسوق السياحي القديم لتصبح المتنفس الطبيعي أمام العائلات والأسر والمواطنين لقضاء أوقات سعيدة وللاستمتاع بجمالها.
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو
في "بلازا" درة النيل.. أسوان تحتفل بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو

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