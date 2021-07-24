نجمات غامرن بحياتهن من أجل حلم الأمومة وأنجبن بعد الأربعين





أثيرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الفنانة ياسمين عبد العزيز، أجريت عملية إجهاض بعدما تردد حملها فى الفترة الأخيرة، ولكن زوجها الفنان المصري أحمد العوضي يتكتم عن نوع العملية التى أجرتها ياسمين عبد العزيز، واكتفى بطلب الدعاء لزوجته، موضحاً أن حالتها خطرة.





وحلم الأمومة لا يرتبط بسن معين، بل يرافق الفتاة منذ طفولتها وطوال حياتها، وهناك الكثير من النجمات أنجبن رغم تجاوز أعمارهن الأربعين، وهو السن الذى يعتبره البعض غير مناسب للإنجاب.



ويرصد "الفجر الفني"، بعض النجمات اللاتي تخطى عمرهن الأربعين، وأنجبن، وكان من أبرزهن المطربة السورية أصالة نصرى، التى أنجبت بعد عامها الأربعين توأم من طليقها طارق العريان، وفى عام 2019 أعلنت النجمة السورية جومانا مراد عن استقبال أول أبنائها "محمد"، وكان عمرها فى ذلك الوقت 45 عاماً.





واستقبلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ابنتها تالا، فى عامها ال 46، وذلك بعد عامين من زواجها من رجل الأعمال المصرى وليد مصطفى، وأنجبت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني من زوجها ملحم أبو شديد، ابنها إيلي، وكانت قد تجاوزت سن الأربعين.





وحققت الفنانة المصرية هالة صدقي، رقما قياسياً حيث أنجبت توأمها يوسف ومريم عن عمر ال 48، ورزقت الفنانة نوال الكويتية بابنتها حنين بعمر ال 44 عاما من زوجها الملحن مشعل العروج،كما أنجبت الفنانة اللبنانية ندى فرحات في سن 41 عاما ابنتها ندى، وذلك بعد زواجها من المخرج اللبناني إيلي كمال في مارس 2016.





ورزقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، هى الأخرى بابنتها الوحيدة نيكول في عام 2013 فى سن الأربعين، وذلك بعد عامين من زواجها من الممثل يوسف الخال، وأيضا الفنانة المصرية حنان مطاوع، أنجبت طفلتها الأولى أماليا من زوجها المخرج السينمائي أمير اليماني، وهي في عامها الأربعين.





رأي الطب فى الإنجاب بعد سن الأربعين:



أثبتت دراسة فى الولايات المتحدة، أجريت لأكثر من 36 ألف امرأة، أن الأمهات اللاتن تجاوزن الأربعين، أكثر عرضة مرتين أو ثلاثة من نظيراتهن الأصغر سنا للإصابة بمشاكل صحية أثناء الحمل، مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأكثر عرضة مرتين للإصابة بالنزيف من المشيمة، والخضوع لعملية قيصرية والإجهاض.