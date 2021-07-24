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السكة يتعاقد مع 6 لاعبين في القسم الثاني

السبت 24/يوليو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أنهى مسؤلو نادي السكة الحديد التعاقد رسميا مع 6 لاعبين لدعم الفريق في الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وشملت  القائمة كلا من اسلام طارق مدافع فريق المنيا وعبد الكافي رجب حارس مرمى المنيا ومحمد ميشو حارس مرمى المنصورة والشمس وعبد الله شلبى مدافع منتخب السويس والقومى وإسلام الفأر لاعب زد إف سي وأخيرا مع محمد الشربيني لاعب وسط فريق الألومنيوم.

وكان السكة الحديد بقيادة أمير عزمى المدير الفني للفريق قد إبقاء على 12 لاعب من الحرس القديم وهم: ابراهيم شعللها ، أسامة صبحى، أمير جحازى،المتولى محمود، محمود كلشط، عبد العليم السيد ، محمد عاطف ، محمد العربى، محمد احمد ريعو، محمد فارس، سايكو، فتحى مجدى.

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