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بعد تحريك أسعار البنزين للمرة الثانية.. "التنمية المحلية" تكشف حقيقة رفع تعريفة الأجرة (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، حقيقة رفع أسعار المواصلات بعد تحريك أسعار البنزين وذلك للمرة الثانية بعد رفعها في أكتوبر2019 لاستكمال إصلاحات الدعم الاقتصادي.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "وطن رقمي" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن تحريك أسعار البنزين لم يتبعه تحريك أسعار السولار، وبالتالي فأسعار وحدات النقل العام والميكروباص.

وأضاف أن أسعار السولار لم يمسها أي تغيير والأسعار ثابتة، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور لتكثيف الحملات والتعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولة لمخالفة التعريفة وذلك بهدف عدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أنه تم توجيه غرفة العمليات المربوطة بغرف العمليات في 27 محافظة لمناشدة الأهالي بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم أي شكاوى سواء على صفحة الفيس بوك أو الخط الساخن أو رقم الواتساب من أجل الإبلاغ عن أي محاولة لترفع أسعار المواصلات.

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