انتشار للسحب المنخفضة والمتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقع اليوم السبت

نشرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة مع انخفاض طفيف في الرطوبة، ومن المتوقع أن يستمر الأمر كذلك حتى يوم الاثنين المقبل.





وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على الدلتا حتى شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل ليلًا على باقي الأنحاء.





وأشارت إلى ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على السواحل الشمالية تكون متكاثرة على شمال سيناء، مع وجود فرص لسقوط أمطار صيفية خفيفة قد تتوسط على شمال سيناء، ونشاط نسبي للرياح، فيما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا التي تصل للضباب على شمال البلاد حتى بنى سويف.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 36:23

القليوبية 36:23

الجيزة 36:23

السلوم 28:20

مطروح 28:20

الاسكندرية 30:23

البحيرة 34:22

كفرالشيخ 35:23

دمياط 28:22

بورسعيد 28:21

العريش 29:22

رفح المصرية 28:21

الدقهلية 35:23

السنبلاوين 36:24

الشرقية 37:23

العاشر من رمضان 36:24

الغربية 37:23

المنوفية 36:23

السادات 35:22

الإسماعيلية 36:23

السويس 35:23

نخل 35:24

سانت كاترين 29:19

شرم الشيخ 37:24

الطور 37:25

رأس غارب 36:23

الغردقة 37:27

سفاجا 37:32

مرسى علم 34:32

القصير 35:29

حلايب 37:28

شلاتين 38:29

رأس حدربة 39:23

الفيوم 37:24

بني سويف 37:25

المنيا 38:24

أسيوط 40:24

سوهاج 40:25

قنا 42:26

الأقصر 42:26

ادفو 42:28

أسوان 42:29

أبو سمبل 38:26