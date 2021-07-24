"البحوث الفلكية" تكشف عن حقيقة وجود نيزك في مصر (فيديو)

علق الدكتور محمد غريب، أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على عثور شخص على النيزك الأقدم على الأرض غرب انجلترا.





وقال "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن النيازك عبارة عن أجسام من بقايا انفجار كويكب أو مذنب، وتوجد في الفضاء في المدار بين كوكبي المريخ والمشترى، وتكون أجسام كبيرة أو صغيرة كحبات الرمل.





وأشار إلى أن الأجسام الصغيرة عن سقوطها واحتكاكها بالغلاف الجوي بالأرض تحترق كاملًا وتحدث وميض وضوء وتسمى شهاب، بينما الأجسام الكبيرة عن سقوطها واحتكاكها بالغلاف الجوي للأرض يحترق جزء منها ويسقط الجزء الباقي على الأرض.





وتابع أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يوجد في مصر نيزك في جبل كامل على الحدود بين مصر والسودان وليبيا، ويزن حوالي 10 طن، وأحدث فجوة قطرها 45 متر وعمقها 16 متر وعمره حوالي 5 آلاف سنة.



