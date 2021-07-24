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في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

السبت 24/يوليو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تعادل بالأمس الأهلي والبنك الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد السلام معقل الأهلي وكانت مؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

عقب هذا التعادل .. أصبح من الوارد تساوي كلا من الأهلي والزمالك في عدد النقاط التي حصدها كل منهما في الدوري هذا الموسم ويعني ذلك أنه إذا فاز الفريقان في جميع المباريات المتبقية لكل منهما في الدوري فإنهما سيكونان متساويين في رصيدهما من النقاط وعندئذ سيتم الاحتكام للائحة لجنة المسابقات لموسم 2020-2021 الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تحديد بطل الدوري.

وتنص لائحة لجنة المسابقات في حسم هذ الموقف على ما يلي:-
1 - يتم تحديد ترتيب الفرق بناءً على عدد النقاط التي حصدها كل فريق بحيث يتصدر جدول الدوري صاحب أعلى عدد من النقاط ويتذيلها الأقل تحقيقًا للنقاط في البطولة.

2 – في حالة تعادل فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بطرح عدد ما استقبله كل فريق من الأهداف المسجلة ويكون الفريق صاحب أعلى فارق أهداف في الترتيب بين الأندية المتساوية في عدد النقاط والفريق صاحب أقل فارق أهداف هو الأخير في الترتيب.

3 - إذا تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط وفارق الأهداف فإنه يتم تحديد المتصدر باحتساب عدد الأهداف المسجلة من كل فريق على أن يكون صاحب أعلى عدد من الأهداف المسجلة هو الأول في الترتيب والأقل تسجيلًا للأهداف هو الأخير.

4 - في حالة تعادل فريقين أو أكثر في عدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة فإنه يتم اعتبار الفريقين محتلين لنفس المركز بشرط ألا تكون تلك المراكز ضمن مراكز الهبوط أو المربع الذهبي طبقًا للبند الثاني من البند الرابع في نظام وشروط البطولة.

5 - الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب في نهاية البطولة يعتبر بطلًا للدوري.

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