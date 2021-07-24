بوجبا يصدم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي صدم مسئولي النادي الإنجليزي بشأن تجديد عقده في الفترة المقبلة.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2022 ويرغب مسئولو الشياطين الحمر في الاحتفاظ بخدمات نجمه الفرنسي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بوجبا رفض عرضًا من مانشستر يونايتد من أجل تجديد عقده مع زيادة راتبه من 250 إلى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يستهدف الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني في حال رحيل بوجبا في الصيف الحالي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر من أهم الأندية الراغبة في التعاقد مع بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي لكن لا يرغب مسئولو النادي الباريسي في دفع ما يزيد عن 40 مليون إسترليني.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا ناقش بالفعل الشروط الشخصية لعقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان.



