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عمرو دياب يحتفل بنجاح "أحلى ونص" في الساحل الشمالي (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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انتشر منذ قليل عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام مقطع للهضبة عمرو دياب وهي يغني "أحلى ونص" في حفله بالساحل الشمالي.

 وتعد أغنية "أحلى ونص" أحدث أعماله الغنائية والتي طرحها قبل أيام.

"أحلى ونص" هي ثالث أغنيات الهضبة في صيف 2021، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد  إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح في وقت سابق أغنية اتقل حيث تأتي ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة.

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