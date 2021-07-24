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ميلان يجدد اهتمامه بزياش

السبت 24/يوليو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مصير المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن زياش ارتبط منذ بداية الصيف الحالي بالانتقال إلى ميلان من أجل تعويض التركي هاكان تشالهانوجلو الذي انضم إلى إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ميلان عاد للضغط على تشيلسي من أجل الموافقة على بيع زياش على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن زياش لم يحسم موقفه حتى الآن من الرحيل، حيث يرغب النجم المغربي في معرفة دوره أولًا في خطط الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز في الموسم المقبل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ميلان يصر على التعاقد مع زياش بسبب التكلفة العالية للصفقات البديلة وهي : البرازيلي فيليب كوتينيو والإسباني إيسكو بالإضافة إلى ثقة الروسونيري في قدرات النجم المغربي.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن حكيم زياش نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة مع البلوز خلال 39 مباراة في الموسم الماضي.

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