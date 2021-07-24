كارتيرون يصدم الوداد المغربي بشأن هذه الصفقة

يرغب مسئولو نادي الوداد المغربي في ضم محمد أوناجم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء إعارة اللاعب للفريق المغربي مؤخرا.





وظهر محمد أوناجم بمستوى جيد مع الوداد منذ إعارته للفريق في يناير الماضي، وأسهم مع زملائه في تتويج الفريق بالدوري المغربي، كما أنه يعد أكثر لاعب صنع أهدافا في الدوري المغربي بعدما نجح في صناعة 14 هدفا.





وكشف مصدر داخل الزمالك عن طلب إدارة نادي الوداد الحصول على خدمات أوناجم بشكل نهائي، بعد تألقه مع الفريق خلال الموسم الماضي.





وكان الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن من قبل عن رغبته في عودة الجناح المغربي لصفوف الفريق في الموسم الجديد.



