Advertisements

كارتيرون يصدم الوداد المغربي بشأن هذه الصفقة

السبت 24/يوليو/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يرغب مسئولو نادي الوداد المغربي في ضم محمد أوناجم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء إعارة اللاعب للفريق المغربي مؤخرا.

وظهر محمد أوناجم بمستوى جيد مع الوداد منذ إعارته للفريق في يناير الماضي، وأسهم مع زملائه في تتويج الفريق بالدوري المغربي، كما أنه يعد أكثر لاعب صنع أهدافا في الدوري المغربي بعدما نجح في صناعة 14 هدفا.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن طلب إدارة نادي الوداد الحصول على خدمات أوناجم بشكل نهائي، بعد تألقه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن من قبل عن رغبته في عودة الجناح المغربي لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

أخبار تهمك

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ أقل من نصف ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يصدم الوداد المغربي بشأن هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

إنذار رسمي إلى نقيب الموسيقيين لشطب إيمان البحر دوريش من جداول النقابة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بوجبا يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

12:32 ص

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

11:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان