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برفقة زوجها.. هنا الزاهد تغازل الجمهور في أحدث ظهور لها

السبت 24/يوليو/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هنا الزاهد في الصورة بإطلالة جذابة برفقة زوجها أحمد فهمي، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أحدث أعمال هنا الزاهد مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

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