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عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز
السبت 24/يوليو/2021 - 01:24 ص
ولاء عبد الناصر
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نفى الإعلامي رامي رضوان، شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل".
وأضاف "رضوان" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه"، مضيفا: "وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا.. ايه القرف ده".
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