Advertisements

تشيلسي يخطط للتعاقد مع سيرجيو روميرو

السبت 24/يوليو/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يخطط نادي تشيلسي، للتعاقد مع حارس سابق في صفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو، قد رحل عن الشياطين الحمر هذا الصيف عقب انتهاء عقده.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يبحث عن حارس ثالث مع إدوارد ميندي وكيبا أريزابالاجا.

وتابعت الصحيفة، أن الألماني توماس توخيل، مدرب البلوز، يستهدف ضم سيرجيو روميرو خلال صفقة مجانية.

وأشارت الصحيفة، أن روميرو سيكون الحارس الثالث لتشيلسي، عقب رحيل ويلي كاباليرو، لإضافة المزيد من التنافس في هذا المركز.

وأوضحت الصحيفة، أن روميرو أثبت قدراته مع مانشستر يونايتد، بعد أن خرج بشباك نظيفة 39 مرة خلال 69 مباراة.

أخبار تهمك

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بوجبا يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 21 دقيقة

كارتيرون يصدم الوداد المغربي بشأن هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ نصف ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

إنذار رسمي إلى نقيب الموسيقيين لشطب إيمان البحر دوريش من جداول النقابة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

12:32 ص

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

11:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان