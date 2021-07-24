تشيلسي يخطط للتعاقد مع سيرجيو روميرو

يخطط نادي تشيلسي، للتعاقد مع حارس سابق في صفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو، قد رحل عن الشياطين الحمر هذا الصيف عقب انتهاء عقده.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يبحث عن حارس ثالث مع إدوارد ميندي وكيبا أريزابالاجا.





وتابعت الصحيفة، أن الألماني توماس توخيل، مدرب البلوز، يستهدف ضم سيرجيو روميرو خلال صفقة مجانية.





وأشارت الصحيفة، أن روميرو سيكون الحارس الثالث لتشيلسي، عقب رحيل ويلي كاباليرو، لإضافة المزيد من التنافس في هذا المركز.





وأوضحت الصحيفة، أن روميرو أثبت قدراته مع مانشستر يونايتد، بعد أن خرج بشباك نظيفة 39 مرة خلال 69 مباراة.



