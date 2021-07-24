الدقهلية تعلن الحرب على "النباشين" (صور)

شنت المهندسة منال عطية الغندور سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية حملة ليلة مكبرة لضبط الفريزة والنباشين ومداهمة أماكن تواجدهم بنطاق حي غرب المنصورة.





رافق السكرتير العام المساعد خلال الحملة كريمة صديق عبدالغفار نائب رئيس حي غرب المنصورة، وومسئولي الاشغالات والمتابعة الميدانية والبيئة بحي غرب المنصورة





واستهدفت الحملة كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحي، حيث تمكنت من ضبط عدد من التروسيكلات المستخدمة بـأعمال فرز القمامة والمحملة بكميات من الأجولة المستخدمة والمليئة بمخلفات الفرز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.





ومن جانبه أشار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إلى أن مدينة المنصورة ستصبح شوارعها خالية من القمامة والنباشين خلال الأشهر القليلة المقبلة تزامنا مع تطبيق منظومة الجمع من المنازل قريبًا، مؤكدًا أن الجمع من المنبع سيبدأ خلال شهر أغسطس القادم بمنطقة غرب المنصورة كمرحلة أولى للقضاء على ظاهرة الصناديق والقمامة بالشوارع والنباشين الذين شوهوا المنظر العام للمدينة.





وكلف المحافظ، المحاسب نادر محي رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره والأستاذ فهمي علام مدير المتابعه بالجهاز بالمتابعة المستمرة علي مدار اليوم لرفع القمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للإنارة والحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع القمامه بعد رفعها اول باول.





وقال المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب إن تلك الحملات تأتي لدعم رئاسة الحي للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة نظرًا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة، وتشويه الشكل الحضاري بالمحافظة.



