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مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

السبت 24/يوليو/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي نجح في حسم صفقة إفريقية جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الكروي المقبل.

وأوضحت التقارير أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي نجح في إنهاء صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني، إلا أنه يتبقى أمرا وحيدا من أجل الحصول على توقيع اللاعب، والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وحصل النادي الأهلي على موافقة نادي سيمبا التنزاني على التفاوض مع ميكيسوني من أجل الانتقال إلى صفوف الأحمر، بعد الاتفاق على القيمة المادية للاعب، التي وصلت إلى 2 مليون دولار.

وأشارت التقارير إلى أن ميكيسوني رحب بالانضمام لصفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل بعد عرض القلعة الحمراء عليه 800 ألف دولار راتبًا سنويًا وبعض الامتيازات الأخرى على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

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