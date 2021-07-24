عاجل.. رامي رضوان يتوعد بمقاضاة المواقع الإخبارية بعد نشرها شائعة وفاة دلال عبد العزيز





نفي الإعلامي رامي رضوان، خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وأكد انها مازالت في المستشفي وبخير وتوعد بمقاضاة المواقع.



وكتب رامي، علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " كل موقع نزل الزبالة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورًا..يا إما هيكون لي موقف تاني والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر.. لعنة الله عليكم.. إحنا ناقصينكم".



أكملت الفنانة دلال عبد العزيز 90 يوما فى عزلها بالمستشفى، بعد أن هاجمها فيروس كورونا وسبب لها مضاعفات خطيرة أبعدتها عن محبيها لما يقرب من 3 أشهر.



كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.







وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.



