Advertisements

عاجل.. رامي رضوان يهدد مواقع نشرت خبر وفاة دلال عبدالعزيز: "معايا سكرين شوت"

السبت 24/يوليو/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هدد الإعلامي رامي رضوان، المواقع الإخبارية التي نشرت خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وطالبها بالاعتذار، مشددًا على أن حذف الأخبار ليس هو الحل.

وقال "رضوان"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل موقع نزل الزبالة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لي موقف تاني، والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر".

ونفى الإعلامي رامي رضوان، شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل".

وأضاف "رضوان" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه"، مضيفا: "وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا.. ايه القرف ده".

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يصدم الوداد المغربي بشأن هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

بوجبا يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 17 دقيقة

إنذار رسمي إلى نقيب الموسيقيين لشطب إيمان البحر دوريش من جداول النقابة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

12:32 ص

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

11:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان