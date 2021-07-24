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عاجل.. رامي رضوان يهدد مواقع نشرت خبر وفاة دلال عبدالعزيز: "معايا سكرين شوت"
السبت 24/يوليو/2021 - 01:48 ص
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هدد الإعلامي رامي رضوان، المواقع الإخبارية التي نشرت خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وطالبها بالاعتذار، مشددًا على أن حذف الأخبار ليس هو الحل.
وقال "رضوان"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل موقع نزل الزبالة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لي موقف تاني، والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر".
ونفى الإعلامي رامي رضوان، شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل".
وأضاف "رضوان" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه"، مضيفا: "وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا.. ايه القرف ده".
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