عاجل.. رامي رضوان يهدد مواقع نشرت خبر وفاة دلال عبدالعزيز: "معايا سكرين شوت"

هدد الإعلامي رامي رضوان، المواقع الإخبارية التي نشرت خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وطالبها بالاعتذار، مشددًا على أن حذف الأخبار ليس هو الحل.





وقال "رضوان"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل موقع نزل الزبالة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لي موقف تاني، والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر".





ونفى الإعلامي رامي رضوان، شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل".



