أول تعليق من حسن الرداد على شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز



علق الفنان حسن الرداد على شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التى انتشرت منذ قليل على مواقع إلكترونية.



وقال حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "ياريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا أي أخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة، ارحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس، وعيب على المواقع الكبيرة اللى تناقلت الخبر، واللي أصبحت صحافة ليس لها قيمة، الخبر غير صحيح".



كما قد نفى الإعلامي رامي رضوان ما تردد من شائعات قبل قليل حول بعض المواقع الإلكترونية عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.



وقال رامي رضوان في تصريحات صحفية، إن الأمر مجرد شائعة، وهى مازالت على قيد الحياة".





يشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز كانت قد دخلت المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، أي منذ ما يقرب من 70 يوماً، حيث تعاني من تليف فى الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا.



كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدا، ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس.