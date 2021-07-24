Advertisements

أول تعليق من حسن الرداد على شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز

السبت 24/يوليو/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

علق الفنان حسن الرداد على شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التى انتشرت منذ قليل على مواقع إلكترونية.

وقال حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "ياريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا أي أخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة، ارحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس، وعيب على المواقع الكبيرة اللى تناقلت الخبر، واللي أصبحت صحافة ليس لها قيمة، الخبر غير صحيح".

كما قد نفى الإعلامي رامي رضوان ما تردد من شائعات قبل قليل حول بعض المواقع الإلكترونية عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال رامي رضوان في تصريحات صحفية، إن الأمر مجرد شائعة، وهى مازالت على قيد الحياة".


يشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز كانت قد دخلت المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، أي منذ ما يقرب من 70 يوماً، حيث تعاني من تليف فى الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدا، ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يصدم الوداد المغربي بشأن هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ ساعتين و 53 دقيقة

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ ساعة و نصف

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ 39 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

إنذار رسمي إلى نقيب الموسيقيين لشطب إيمان البحر دوريش من جداول النقابة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بوجبا يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

12:32 ص

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

11:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان