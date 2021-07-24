ضبط شقيقين بحوزتهما كمية من البانجو والحشيش المخدر في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ورجال مباحث مركز شرطة دشنا، شقيقين بحوزتهما كمية من البانجو والحشيش المخدر، وأسلحة بيضاء ودراجة بخارية مسروقة.





وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن حملة أمنية بقيادة النقيب هشام الجوهري معاون أول مباحث مركز دشنا، ومعاونة النقيب أحمد المغربي والنقيب أحمد عصام شحاته، من ضبط كل من وائل.ع، ٣١ عامًا، وشقيقه بهاء، 27 عاما، بحوزتهما 55 لفافة بانجو، و9 قطع من الحشيش المخدر، ودراجة بخارية مسروقة، وسلاحان ابيضان، قبل ترويج المخدرات على العملاء.



