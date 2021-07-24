الراقصة لورديانا عن شائعة وفاتها: "في أيه أنا كنت نايمة!"

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وفاة الراقصة البرازيلية لورديانا، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت لوردينا علي شائعة وفاتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة : في أية أنا كنت نايمة ، أنا لسة عايشة.





و كانت قد شاركت الراقصة البرازيلة لورديانا، جمهورها بصور وفيديو لها آثناء ممارسة الرياضة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "لورديانا" خلال الفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة خلال تواجدها بالجيم، ونالت الصور والفيديو تفاعل الجمهور.





