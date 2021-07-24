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إصابة 4 أشقاء خلال اشتباكات بين عائلتين في قنا

السبت 24/يوليو/2021 - 04:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، من السيطرة على اشتباكات بين عائلتين في قرية الكرنك، بسبب خلافات قديمة بينهم.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا، يفيد إصابة كل من إبراهيم.م.ص، 26 عاما، واشقاءه ومحمود، 33 عاما، ويوسف، 28 عاما، ومحمد، 30 عاما، بطلقات نارية، خلال اشتباكات بين عائلتين في قرية الكرنك، بسبب خلافات قديمة بينهم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتم السيطرة على الاشتباكات بين الطرفين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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