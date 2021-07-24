إصابة 4 أشقاء خلال اشتباكات بين عائلتين في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، من السيطرة على اشتباكات بين عائلتين في قرية الكرنك، بسبب خلافات قديمة بينهم.





وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا، يفيد إصابة كل من إبراهيم.م.ص، 26 عاما، واشقاءه ومحمود، 33 عاما، ويوسف، 28 عاما، ومحمد، 30 عاما، بطلقات نارية، خلال اشتباكات بين عائلتين في قرية الكرنك، بسبب خلافات قديمة بينهم.



