بيليرين يوافق على الانتقال لإنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني هيكتور بيليرين، ظهير آرسنال، اقترب من مغادرة قلعة الجانرز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه عرضا من انتر ميلان الإيطالي.





وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن بيليرين أبلغ مسئولي نادي إنتر ميلان الإيطالي موافقته على اللعب ضمن صفوف النيراتزوري بالموسم المقبل، على أن يصل وكيل اللاعب إلى إيطاليا في الأيام المقبلة لحسم الصفقة.





ويسعى نادي إنتر ميلان، لضم بيليرين لتعويض انتقال الظهير المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر يفاوض آرسنال حاليًا، على ضم بيليرين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





يذكر أن إنتر ميلان نجح في الفوز بالدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، لكنه واجه أزمة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



