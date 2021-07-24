بامبو يحسم موقفه بشأن العودة للزمالك

جدد كريم بامبو، جناح نادي الزمالك والمعار حالياً لصفوف البنك الأهلي، رغبته في العودة إلى ارتداء قميص القلعة البيضاء، بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.





ونجح كريم بامبو في خطف هدف التعادل لصالح البنك الأهلي من أمام النادي الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة 25 من الدوري، ليعرقل مسيرة المارد الأحمر في المنافسة على اللقب.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، أن هناك اتصالات من جانب جهاز الكرة في نادي الزمالك لحسم موقف اللاعب من العودة بنهاية الموسم.





وكان بامبو قد تلقى بعض الرسائل التي تشير إلى صعوبة عودته مجدداً إلى الفريق، نظراً لوجود اكتر من لاعب في نفس مركزه في الوقت الحالي، بالتزامن مع عدم مشاركته بصفة أساسية مع فريق البنك الاهلي.





كما تلقى تأكيدات بمتابعته حتى نهاية الموسم الحالي، لحسم موقفه النهائي من العودة للفريق أو تجديد فترة إعارته.





وشارك صاحب الـ28 عاما مع البنك الأهلي في الموسم الحالي خلال 17 لقاء وتمكن من تسجيل 5 أهداف.



