ليلى زاهر تدعو لدلال عبد العزيز بعد انتشار شائعة وفاتها









وكتبت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام":"ربنا يديكي الصحة ويشفيكي ويقومك بالسلامة يارب، حقيقي انا مش مصدقة الناس الي بتقول اشاعات زي دي بجد بتستفيدوا ایه ؟، بجد حرام عليكم بدل ما تنزلو اشاعات كاذبة علشان بس الفيوز والترند ادعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة ويصبر بناتها واهلها، حقيقي ناس مريضه بجد".



واضافت:" انا بطلب من اي حد يشوف البوست ده يدعي كتير لأستاذة دلال عبدالعزيز آن ربنا يقومها بالسلامة الدعاء يرد القدر".



يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا منذ أواخر شهر ابريل الماضي،حيث تعاني من تليف في الرئه ونقص الأكسجين.

علقت الفنانة ليلي أحمد زاهر، على شائعة وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وذلك بعد انتشار خبر وفاتها منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي.