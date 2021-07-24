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حسن الرداد: "أنا ورامي رضوان المصدر الوحيد لحالة الفنانة دلال عبد العزيز"

السبت 24/يوليو/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان حسن الرداد عن غضبة من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتب حسن الرداد: رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ، الأخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان او مني شخصيا.


ونفى الإعلامي رامي رضوان ما تردد من شائعات قبل قليل حول بعض المواقع الإلكترونية عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال رامي رضوان في تصريحات صحفية، إن الأمر مجرد شائعة، وهى مازالت على قيد الحياة".


يشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز كانت قد دخلت المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، أي منذ ما يقرب من 70 يوماً، حيث تعاني من تليف فى الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدا، ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

وفاة دلال عبد العزيز

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