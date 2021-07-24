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توتنهام يحسم مصير هاري كين

السبت 24/يوليو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أكد نادي توتنهام الإنجليزي، أنه لا يفكر مطلقاً في بيع قائد المنتخب هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينوي هاري كين الرحيل عن صفوف سبيرز لحصد الألقاب، وسط اهتمام شديد بحامل لقب النسخة الماضية من الدوري الانجليزي نادي مانشستر سيتي، بالتعاقد مع اللاعب، وسط تقارير صحفية تحدثت عن اقتراب إتمام الصفقة والتي تقدر قيمتها بنحو 160 مليون جنيه استرليني (220 مليون دولار).

وسبق أن أكدت إدارة توتنهام عن عدم نيتها في التفريط في اللاعب، ومازال الوضع على ماهو عليه.

ويمتد عقد كين مع توتنهام لثلاثة أعوام مقبلة، وبالتالي فأن مصير اللاعب بيد النادي الإنجليزي.

وتزداد الأمور سوءاً مع المهاجم الإنجليزي على مدار الأعوام الماضية في ظل فشل توتنهام في التواجد في المراكز المؤهلة إلى الأبطال في الموسمين الأخيرين منذ بلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 2019.

ووفقاًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، تحدث كين بشأن مستقبله في نهاية الموسم الماضي، مؤكدا أن ينوي الحديث مع رئيس مجلس إدارة توتنهام دانييل ليفي بشأن مستقبله، واصفاً كيفين دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي، بأنه أكثر لاعب يتطلع إلى اللعب بجواره.

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