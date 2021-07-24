تفاصيل صفقة كريم فؤاد مع الأهلي

حسم مسئولو الأهلي أولى الصفقات الصيفية للفريق الأحمر بشكل رسمي بالتعاقد مع أحد لاعبي الدوري المصري، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادا للموسم المقبل.





وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي وقع عقد شراء كريم فؤاد مع نادي النجوم بشكل رسمي، كما وقع اللاعب على بنود عقده الشخصي، فيما اتفق الطرفان على الإعلان عن الصفقة فور عودة اللاعب من اليابان بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد المقامة هناك حالياً.





وحصل الأهلي على خدمات كريم فؤاد مقابل مبلغ 15 مليون جنيه لنادي النجوم على قسطين بعد إتمام الصفقة رسمياً ، فيما يوجد 3 ملايين جنيه عبارة عن قيمة مشروطة لن يتم دفعها إلا لو شارك اللاعب في عدد مباريات معين مع المنتخب الاول وتحقيقه نسبة مشاركة معينة مع الفريق، فضلاً عن فوزه ببطولة إفريقيا والدوري العام مع الأهلي.





ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المؤجلة من الأسبوع الـ24 في بطولة الدوري الممتاز والتى ستقام بعد غد الأحد، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.



