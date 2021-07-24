Advertisements

نجل سيرين عبد النور يتعرض لوعكة صحية.. والفنانة تطالب جمهورها بالدعاء

السبت 24/يوليو/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن إصابة نجلها الصغير بحمى التيفويد، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو لها برفقة ابنها وعلقت عليه قائلة :"بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفوئيد، تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية"


وتابعت: "الأعراض هي حمى شديدة، صداع، إمساك او إسهال.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، المسلسل من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

أخبار تهمك

عاجل| انخفاض في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

رتوش بسيطة تحدد مصير كهربا مع الأهلي

منذ ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

01:39 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان