نجل سيرين عبد النور يتعرض لوعكة صحية.. والفنانة تطالب جمهورها بالدعاء

كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن إصابة نجلها الصغير بحمى التيفويد، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو لها برفقة ابنها وعلقت عليه قائلة :"بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفوئيد، تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية"





وتابعت: "الأعراض هي حمى شديدة، صداع، إمساك او إسهال.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، المسلسل من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

