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خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

السبت 24/يوليو/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
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نشرت الفنانة وفاء عامر، خبر وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وليست هذه المرة الأولى التي تنشر صفحة الفنانة خبرًا كاذبًا، فكان من قبل خبر وفاة الفنان الشاب محمد السعدني، والذي تشابه اسمه مع رجل الأعمال محمد صابر السعدني. 

وتواصل "الفجر الفني"، مع وفاء عامر والتي صرحت إنها قامت بفصل كل مسئولي صفحاتها على جميع منصات السوشيال ميديا، مؤكدة إنها انزعجت بمثل هذا التصرف الذي قام به مدراء صفحاتها، قائلة: "دلال بخير و لم يحدث بعد الشر متعها الله بالصحة وهذا درس لكل أدمن". 

وأضافت "عامر"، قائلة: أنا دائما على تواصل مع بناتها و بيردوا عليا و يطمنوني،  بحبها وأخلاقها عاليا جدا و محبة للخير، وإن شاء الله خير يا رب ندعوا لها بالصحة و الصبر. 

وأردفت "عامر"، أن نقابة المهن التمثيلية الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن مثل هذه الأخبار، مؤكدة إنها قامت بفصل الأدمن، وحذفت الخبر.


خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز
خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

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