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السيطرة على حريق شب في سيارة بالتجمع الأول
السبت 24/يوليو/2021 - 03:34 ص
داليا عادل
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بسيارة بعد اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع خسائر بشرية.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم الدفع بـسياراتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالرصيف واشتعلت بها النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.
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