Advertisements

السيطرة على حريق شب في سيارة بالتجمع الأول

السبت 24/يوليو/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بسيارة بعد اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم الدفع بـسياراتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالرصيف واشتعلت بها النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث حريق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كارتيرون يصدم الوداد المغربي بشأن هذه الصفقة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إنذار رسمي إلى نقيب الموسيقيين لشطب إيمان البحر دوريش من جداول النقابة

منذ حوالي 4 ساعات

خدعه المحامي فقتله وحرق جثته.. ومادة في القانون أنقذته من حبل المشنقة (مستندات)

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 4 ساعات

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 3 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. حريق بمطعم مشويات بالتجمع الأول

السيطرة على حريق شب بجوار قسم شرطة الموسكي

السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بحدائق الأهرام

حريق بمحيط وزارة الإسكان.. والدفع بسيارات الإطفاء

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالمعادى

المعاينة الأولية تكشف سر حريق شقة سكنية بالجيزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

عاجل| انخفاض في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

02:44 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان