رغم الأزمة.. فاران يعود لتدريبات ريال مدريد

ينتهى عقد الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، مع النادي الملكي بحلول صيف 2022، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن بشأن التجديد، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد لضمه.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فاران كان يريد الرحيل في أقرب وقت ممكن، لكن من الواضح أنه سيتدرب مع الفريق تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، الخميس المقبل، بعد انتهاء إجازته.





وكانت قد ظهرت عدة تقارير تفيد بأن المدافع الفرنسي، أبلغ أدارة مانشستر يونايتد بالموافقة على ارتداء قميص الشياطين الحمر الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي يع لم تمام المعرفة وضع فاران، ولا يتوقع أن يكون المدافع الفرنسي متاحًا في الموسم المقبل.





لكن ينوي أنشيلوتي، معاملة فاران مثل أي لاعب يتواجد داخل صفوف النادي، حتى يتم تحديد مستقبله.





واختتمت الصحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد لا تنوي التسرع في صفقة فاران، كما ترحب بإطالة المفاوضات مع ريال مدريد، حتى يوافق الأخير على خفض متطلباته المادية.



