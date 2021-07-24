بموافقة كارتيرون.. نجم بيراميدز في الطريق نحو الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وافق رسميًا على ضم نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، إلى صفوف القلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.





ويرغب كارتيرون، فى تدعيم خط وسط الفريق الأبيض بلاعب مميز، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، خلال الفترة الماضية.





وتابع المصدر، أن باتريس كارتيرون أبلغ لجنة الكرة بضرورة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم خط وسط الفريق بداية من الموسم الجديد.





وأشار المصدر، أن كارتيرون يتمسك بضم اللاعب، وأكد أنه يتابعه منذ فترة، وهو مميز قادر على قيادة خط وسط الفريق، بجوار طارق حامد.





وأوضح المصدر، أنه بالفعل تواصل أحد مسؤولي القلعة البيضاء مع نبيل عماد دونجا، ورحب اللاعب بارتداء التيشرت الأبيض، وطلب إنهاء المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز.



