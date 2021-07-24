Advertisements

"سلامات" لنانسي عجرم تقترب من ربع مليون مشاهدة في وقت قياسي

السبت 24/يوليو/2021 - 04:53 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements

حقق فيديو كليب أغنية "سلامات"، للفنانة نانسي عجرم حوالي ٢١٥  ألف مشاهدة، وذلك بعد 12 ساعة من طرحها عبر قناتها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وتعتمد فكرة الكليب على وجود الفنانة نانسي عجرم بمطعم مع أصدقاءها وخروجهم منه هاربين بعد اكتشافهم أنهم لا يملكون الأموال، في إطار السعادة والمرح.

أغنية "سلامات" من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيى، والموزع هادي شرارة.

وحققت أغنية "سلامات" حوالي مليون ونصف مشاهده منذ طرحها قبل أسبوع من طرح الفيديو كليب.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ حوالي 7 ساعات

رتوش بسيطة تحدد مصير كهربا مع الأهلي

منذ ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 13 ساعة

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

01:39 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان