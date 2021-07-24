"سلامات" لنانسي عجرم تقترب من ربع مليون مشاهدة في وقت قياسي



حقق فيديو كليب أغنية "سلامات"، للفنانة نانسي عجرم حوالي ٢١٥ ألف مشاهدة، وذلك بعد 12 ساعة من طرحها عبر قناتها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وتعتمد فكرة الكليب على وجود الفنانة نانسي عجرم بمطعم مع أصدقاءها وخروجهم منه هاربين بعد اكتشافهم أنهم لا يملكون الأموال، في إطار السعادة والمرح.



أغنية "سلامات" من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيى، والموزع هادي شرارة.



وحققت أغنية "سلامات" حوالي مليون ونصف مشاهده منذ طرحها قبل أسبوع من طرح الفيديو كليب.



