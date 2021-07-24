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مانشستر سيتي يحسم استمرار نجم الفريق

السبت 24/يوليو/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حسم موقفه من بيع نجم الفريق البرازيلي جابرييل جيسوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت النجم البرازيلي بالرحيل عن الفريق وسط اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي مانشستر سيتي أبلغوا جيسوس بأنه لن يرحل عن صفوف الفريق في الوقت الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن جيسوس سيستمر مع المان سيتي على الرغم من اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه إلا في حالة حدوث تطورات جديدة ووصوله عرض مغري.

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