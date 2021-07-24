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وصلة رقص بين محمد رمضان وشقيقته على متن يخت

السبت 24/يوليو/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت إيمان رمضان، جمهورها ومتابعيها فيديو جديد لها برفقة شقيقيها محمد رمضان، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت إيمان وهي ترقص مع شقيقيها محمد رمضان علي متن يخت وعلقت قائلة: "صيف سعيد" فيما نال الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها ومحبيها.

وعلى جانب آخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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