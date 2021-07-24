رتوش بسيطة تحدد مصير كهربا مع الأهلي

انتشرت تكهنات كثيرة خلال الفترة الماضية، عن احتمالية اقتراب رحيل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وجاءت احتمالية رحيل كهربا، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الأحمر.





وعاد كهربا، للمشاركة مع الأهلي مرة أخرى خلال المباريات الأخيرة، وتمكن من تسجيل هدف هام أمام بيراميدز، ليعود للصورة من جديد ولكن في أداء ومستوى ليس بالجيد.





ومن المقرر أن تحسم أولمبياد طوكيو، مصير كهربا مع الأهلي سواء بالاستمرار أو الرحيل على سبيل الإعارة، حيث سيعتمد عليه موسيماني في المباريات القادمة الذي سيغيب عنها طاهر محمد طاهر وصلاح محسن المتواجدين مع المنتخب الأولمبي.





ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصافه جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 52 نقطة.



