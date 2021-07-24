Advertisements

رتوش بسيطة تحدد مصير كهربا مع الأهلي

السبت 24/يوليو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements
انتشرت تكهنات كثيرة خلال الفترة الماضية، عن احتمالية اقتراب رحيل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وجاءت احتمالية رحيل كهربا، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الأحمر.

وعاد كهربا، للمشاركة مع الأهلي مرة أخرى خلال المباريات الأخيرة، وتمكن من تسجيل هدف هام أمام بيراميدز، ليعود للصورة من جديد ولكن في أداء ومستوى ليس بالجيد. 

ومن المقرر أن تحسم أولمبياد طوكيو، مصير كهربا مع الأهلي سواء بالاستمرار أو الرحيل على سبيل الإعارة، حيث سيعتمد عليه موسيماني في المباريات القادمة الذي سيغيب عنها طاهر محمد طاهر وصلاح محسن المتواجدين مع المنتخب الأولمبي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصافه جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد  52 نقطة.

أخبار تهمك

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

رتوش بسيطة تحدد مصير كهربا مع الأهلي

منذ ساعة

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 4 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

01:39 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان