"جبار" لبلقيس تتخطى 350 ألف مشاهدة بعد 10 ساعات من طرحها





طرحت الفنانة "بلقيس" فيديو كليب أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان "جبار"، وقد حققت الأغنية 360 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ 9 ساعات عبر قناتها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".أغنية "جبار" من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ،من إخراج المخرج اللبناني ايلي فهد، وتم تصوير الأغنية في بيروت.يذكر أن أخر أعمال الفنانة بلقيس اغنية "انتهي"، وهي من كلمات مشاري إبراهيم، ألحان عبد العزيز الويس، إخراج دان حداد،وحققت الأغنية 13 مليون مشاهدة.