تشيلسي يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن تشيلسي يراقب تطورات مستقبل الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي نجم دفاع باريس سان جيرمان بعد تعاقد النادي الباريسي مع سيرجيو راموس.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن تشيلسي قد يتحرك نحو التعاقد مع كيمبيمبي البالغ من العمر 25 عاماً في حال تأثرت مشاركة النجم الفرنسي مع الفريق وقرر الرحيل بالفعل.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كيمبيمبي من خريجي باريس سان جيرمان ويلعب مع الفريق الأول منذ 2015 وخاض 180 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وصنع هدف آخر.



