تعرف على آخر تطورات عقد موسيماني مع الأهلي

تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني وتمديده حتى نهاية موسم 2023، بعد نجاح المدرب الجنوب أفريقي فى قيادة الفريق الأحمر للفوز بالعديد من البطولات، وعلى رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.





ويمتد عقد موسيماني مع الأهلى حتى نهاية موسم 2022 أى حتى نهاية الموسم المقبل، فى الوقت الذى يحصل المدرب الجنوب أفريقي على راتب شهرى 120 ألف دولار، ومن المقرر أن تمدد إدارة الأهلي عقد موسيماني لمدة موسم إضافي على أن يتم رفع راتبه الشهري لـ150 ألف دولار، فضلاً عن رفع قيمة البنود التحفيزية فى التعاقد.





وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى لـ "الفجر الرياضي" أن محمود الخطيب كان قد قرر تجديد عقد موسيماني بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز للمرة الثانية على التوالي، تحت قيادة الجنوب إفريقي والمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي.





وأكد، أن محمود الخطيب قد قرر تجديد عقد موسيماني، الذي ينتهي بنقضاء الموسم المقبل، للتأكيد على الثقة الكاملة في الجهاز الفني الجنوب أفريقي، قبل أن يتخذ قراره بتأجيل تجديد عقد موسيماني بسبب انشغال الفريق بمسابقة الدوري.



